即將在 4月28日全台戲院震撼上映的《絕命控制》由加拿大潛力女星莎拉‧米提奇Sara Mitich獨挑大樑，莎拉曾出演Netflix影集《星際爭霸戰：發現號》而為人所知，此次在《絕命控制》中飾演為了守護女兒性命願意付出一切的母親艾琳，細膩地詮釋出艾琳困在密室時的無助、對女兒的思念、以及能力覺醒後的狠勁，多層次的情緒轉換讓人嘆為觀止，加上精彩的科幻動作場面，彷彿讓人看到《露西》再現。在電影宣傳時，莎拉表示「非常熱愛這個角色，對我來說這就像一個夢想中的角色，讀完劇本後，我的團隊就立即同意接下這次演出。」

《絕命控制》電影劇照。（可樂電影提供）

女主角莎拉在片中有大半時間獨自受困密室內，僅能任由不知從何而來的AI人聲操控擺布。儘管有過《視界戰》、《星際爭霸戰：發現號》等豐富的演出經驗，這卻是莎拉首次必須在沒有「活人」對手演員的情況下大量演出。狹小的密室、鎖在地上的鐵椅、發出聲響的擴音機，以及將她逼瘋的倒數計時器都是她的對手演員，然而無論她多麼用力地演出，換來的只有一陣沉默。這樣的無助感正巧與片中主角艾琳的處境不謀而合，儘管這場戲讓莎拉在拍攝現場吃足苦頭，卻也意外創造出讓人崩潰的虛無感，而事後莎拉也慶幸自己真的透過演出創造出了這樣特殊的氛圍。

片中艾琳在經歷無數測試後獲得覺醒般的力量，只要靠著手指的扭曲就能摔倒對手甚至擋下槍林彈雨，莎拉能擺弄出看似不符合人體工學的詭異手勢，不是倚靠特效，而要歸功於她16年的芭蕾生涯，那些微小且奇怪的手勢也與主角艾琳擁有的強大力量形成反差，展露出女力的不同面向。