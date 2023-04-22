香港教育局長蔡若蓮今在電台節目表示，學校和考評局已經就公民與社會發展科的推行，做好準備，本月和下月預期會有6000名學生按課程要求，到大陸交流考察。她提到國務院港澳辦主任夏寶龍早前考察香港，並無安排夏寶龍到訪「示範單位」，學生分享亦並非「背台詞」，指國家安全教育和國安教育已經恒常化。

對於部分學生考察團僅一天行程，被指走馬看花，蔡若蓮表示，在一小時生活圈下，由香港乘搭高鐵前往深圳只需十多分鐘，交通非常方便，即使只有一天考察，內容安排也非常充實，當局亦已精選考察點。有學生參加考察團後深受感動，認為內地的接待單位很歡迎和期待學生到訪，相信考察團有助增強學生的國民身分認同，民族自信也會提升。

蔡若蓮又稱，教師亦需要到內地有所體驗，有廣闊的視野，才能引導學生了解國家，因此教師亦需要到內地學習，通常維時3至4天，參加專題講座，到訪企業和學校等。

蔡若蓮表示，夏寶龍早前考察香港，曾到訪中小學和大學，非常關注香港教育和年輕人，多次提到希望年輕人不負青春、不負韶華，學生要像早上的太陽，快快普照大地，發揮生命的光亮和熱力，貢獻社會和國家。她強調，並無安排夏寶龍到訪「示範單位」，學生分享並非「背台詞」，指國家安全教育和國安教育已經恒常化。

蔡若蓮指出，教育局在國安和國民教育採取「多重進路，互相配合」的策略，已制訂課程框架配合學科，已要求學校每日升掛國旗，當局亦制訂國民教育年曆，提醒學校連繫國家歷史安排活動，並有公民科的內地考察活動，相信有助學生了解現今世代的國際形勢，不會輕易受偏頗意見影響，也不會只從西方媒體了解國家。