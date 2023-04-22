在全美最重要的場地之一，美國紐約林肯中心大衛葛芬廳，國家交響樂團（NSO）完成首趟美東行的第二場演出，曲目十分吃重，小提琴家黃俊文和樂團聚精會神的演奏，在在感染了現場聽眾，再次獲得美國觀眾起立鼓掌，樂團準備一首安可曲是蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》，聽眾覺得意猶未盡，遲遲不願離去。

音樂總監準．馬寇爾對觀眾表示，這趟美國行並不容易，「我們來自台灣，這趟旅程很不容易，要飛很久很久。」作為德日混血兒，馬寇爾也像是一名音樂大使，對美國觀眾介紹台灣。

音樂總國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾表示，美國行並不容易，因此，他邀請觀眾有機會可到台灣，並將作曲家蕭泰然作品《來自福爾摩沙的天使》作為邀請函，希望大家有機會到台灣走走。（李欣恬攝）

他表示，「福爾摩沙是台灣的舊名，是來自葡萄牙語，代表美麗的島嶼，希望大家有機會可以造訪這座島嶼。」他幽默表示，「在大家來台灣之前，我要為大家演奏一首曲子，（是蕭泰然的）《來自福爾摩沙的天使》，這首曲子是我給大家的邀請函，希望大家都可以來台灣。」

這場別具意義的音樂會，小提琴家林昭亮也前來聆賞，此外，台灣青年大提琴家陳南呈、紐約愛樂小提琴聲部團員黃薏蓉、中華民國前總統馬英九之長女馬唯中、大衛葛芬廳吳蔡劇場整修贊助者之一吳明華等人，皆前來聆賞。

林昭亮表示，今晚美國觀眾反應十分熱烈，「這並不容易，是樂團重要的里程碑。」馬唯中在會後也簡單表示，「希望大家今晚都很開心。」

此外，這場演出還包括台灣作曲家陳可嘉的作品《潮生潮落》，這首描述海島台灣與海的關聯的作品，也引發觀眾的共感，有聽眾表示，「雖然現代樂有點聽不懂，但是可以聽出來這是一首水氣很足的曲子。」

來自日本的視覺藝術策展人、聽眾手塚美和子表示，這是她第一次聽台灣的交響樂團演奏，但是感到十分震撼與動容。

隨著紐約愛樂將在6月造訪台灣，紐約愛樂董事會聯合主席之一 唐騮千（Oscar L. Tang），今晚對國家交響樂團的演出印象深刻，他表示，平常喜歡聽現代樂也喜歡聽古典音樂，他也特別感謝勇源基金會執行長、紐約愛樂海外董事陳致遠為大衛葛芬廳所捐贈的螢火蟲吊燈（Firefly Chandeliers），每一場演出開演前都會見到螢火蟲吊燈的表演，提醒聽眾演出即將開始，令聽眾難忘。