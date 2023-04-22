響應422地球日，台南市政府環保局與慈濟基金會合作，今天在藏金閣拍賣日擴大辦理二手免廢市集。有攤主用「以物易物」或免費開放索取方式響應，也有不少小朋友當起稱職的老闆行銷二手物，親子一同用行動響應愛物惜物的循環理念，參與人數逾400人次，共換出大約830件二手物。

環保局表示，為跳脫金錢交易的既有模式束縛，免廢市集採無現金交易方式，有些用遊戲PK方式換金幣，有些還會彼此分享人生故事，現場近20攤多為親子檔，用寓教於樂的方式，落實資源回收再利用的精神。

環保局還說，除了場外的免廢市集熱鬧滾滾，場內的家具拍賣同樣熱絡。此次主打商品松木收納長椅、純樸木製梳妝台、二手腳踏車等，都吸引不少民眾搶標，還有1對葡萄牙籍的夫妻也特別到場參與。

該夫妻指出，日前散步經過藏金閣覺得很特別，進一步詢問才知道有家具拍賣。由於對他們對老式家具情有獨鍾，一大早就到藏金閣挑選，對現場修復如新的家具也讚不絕口。

環保局長許仁澤認為，環保局持續落實資源再使用，創造循環經濟效益，2023年藏金閣拍賣日活動，迄今共售出1618件二手家具及相關商品、36輛二手腳踏車、561件美學文創商品等，總營收合計120萬9701元。

市長黃偉哲強調，藏金閣秉持循環回收再利用的精神，精心修繕廢棄家具、二手腳踏車，賦予其新生命；因應422地球日，該局舉辦親子寓教於樂的二手免廢市集，格外有意義。