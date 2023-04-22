吃鼻屎可強身？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，坊間流傳說「日常多吃鼻屎，有益健康」，更稱鼻屎具有增進人體免疫力功效，讓他驚呼「不可思議」。

黃軒在臉書發文指出，「吃鼻屎」是一個有爭議的話題，有關吃鼻屎是否有好處的研究很少，主要是因為沒有人願意參與實驗。但網路一直在傳一位來自薩克其萬大學（University of Saskatchewan）生物化學副教授史考特納珀（Scott Napper），提出了鼻屎可能有助於提升免疫力的理論；黃軒直言，這個理論只是他的個人假設。

另一篇來自麻省理工學院的研究發現，人類的鼻屎含有唾液黏蛋白，可以幫助牙齒抵抗轉糖鏈球菌的入侵，降低蛀牙機率，黃軒直呼「又不是叫你把鼻屎吃下，才能降低蛀牙的！」

他認為，吃鼻屎可以增進人體免疫力功效的說法是不合理的，因為鼻屎內的微生物必須與免疫細胞接觸，才能有免疫調節或促進免疫功能的作用；「哪可能把它吃下肚，免疫細胞就會馬上有反應，此外，鼻屎吃到肚子，還要經過胃酸的考驗呢！」