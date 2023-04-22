全台最大型親子活動「YOYO嘉年華」22日就在台北天母運動公園登場，台北市長蔣萬安將到場與民眾同樂，並且再度在台上熱舞，甚至在蠟筆小新玩偶登台時，拋下偶包與蠟筆小新大跳「露屁屁超人」舞，讓台下大小朋友都笑不攏嘴。

台北市長蔣萬安（後排中）出席在天母運動公園舉辦的「YOYO嘉年華」親子活動，與民眾同樂外還熱情與小朋友合影。（張鎧乙攝）

蔣萬安致詞表示，自己身為三寶爸， 老大12歲；老二2歲；老三2個月，半夜還要起來餵奶，但是看到孩子快樂長大就是最好的成就，團隊一上任後就告訴他們，對於年輕爸媽一定要盡全力給孩子照顧，所以推出生育獎勵金加倍，鼓勵大家生育；另對於準公共幼兒園、私立幼兒園補助都提高，很多年輕媽媽懷孕過程中承受很大壓力，所以也推出孕婦愛心專車，就是希望能讓媽媽們安心生產。

全台最大型親子活動「YOYO嘉年華」22日就在台北天母運動公園登場，台北市長蔣萬安將到場與民眾同樂，並跟蠟筆小新開心互動。（張鎧乙攝）

之後蔣萬安也在台上跟兒童台的主持人一同跳起「洗手舞」，之後蠟筆小新、小白以及動感超人的人形玩偶上台後，更與蔣萬安在台上尬舞，蔣萬安也擺出動感超人知識，為了台下小朋友拋下偶像包袱，也讓台下父母、小朋友都笑得合不攏嘴。