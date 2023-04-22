榮獲今年凱薩獎兩項大獎提名的犯罪電影《燃燒的玫瑰》(The Colors of Fire)，是法國文壇巨作《天上再見》的正宗續集，並找來凱薩獎影后蕾雅杜嘉(Léa Drucker)領銜主演。故事描繪一位財團千金遭親信背叛，慘淪流落街頭的貧民，但她為奪回屬於自己的一切，決心賭上生命，策畫一場鬥智鬥勇的復仇鬥爭。電影改編自暢銷同名小說，在法國叫好又叫座，不僅榮登年度十大暢銷書，更獲得法國世界報(Le Monde)好評讚許，形容作者皮耶勒梅特(Pierre Lemaitre)「簡直是21世紀的大仲馬！」，直誇《燃燒的玫瑰》故事結構細緻，堪比文學名著《基度山恩仇記》。電影版特別邀請到原著作者皮耶勒梅特親自撰寫劇本，讓這場腥風血雨的復仇故事，終有機會躍上大銀幕。

《燃燒的玫瑰》劇照。（中影提供）

獲譽法國犯罪小說大師的作家皮耶勒梅特，曾於2013年以《天上再見》一舉奪得法國文學最高榮譽「龔古爾文學獎」，翻拍的同名電影更橫掃當年凱薩獎13項提名，可說是當今法國文壇、影壇都相當知名的小說作家。而作為《天上再見》正宗續作，《燃燒的玫瑰》同樣備受大眾矚目，故事延續前作的世界觀，描繪同一個家族在時代變遷的興衰轉折，帶領觀眾回到1920年代，處於第一次世界大戰後、希特勒政權崛起前，精彩刻劃一場登峰造極的復仇鬥爭。《燃燒的玫瑰》一上市便榮登法國年度十大暢銷書，更成為皮耶勒梅特奠定當代犯罪大師地位的巔峰之作，因此電影版能找來原著作者親自撰寫劇本，可說是讓書迷們期待萬分。

《燃燒的玫瑰》劇照。（中影提供）

這部驚豔法國文壇、影壇的新片《燃燒的玫瑰》，是由演而優則導的法國男星克羅維斯柯尼拉克(Clovis Cornillac)執導。他為了呈現這場史詩般的世紀最華麗復仇，狂燒1600萬歐元(約5.5億台幣)成本製作，橫跨巴黎與史特拉斯堡兩地拍攝，精緻華麗的場景及服裝，讓電影獲得法國影壇最高榮譽凱薩獎最佳服裝設計、最佳美術設計等兩項大獎提名。此外，本片更集結凱薩獎影后蕾雅杜嘉、比利時國民影帝貝諾特波維德(Benoit Poelvoorde)、坎城影帝奧利維耶古賀梅(Olivier Gourmet) 三大實力派巨星主演，為爾虞我詐的復仇大戲再添火藥味。《燃燒的玫瑰》將於5月5日在台上映。