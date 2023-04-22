花蓮秀林能高安山區傳山難意外，一行6人登山隊，18日從南投屯原登山口入口入山，南投消防局20日收到陳姓領隊求救電話，除了領隊本身失溫，其中一名華裔葉姓女隊員也有高山症，花蓮消防局接獲轉報展開救援，據知陳姓領隊已經失去生命跡象，而華裔葉女則失聯下落不明，正搜尋中。

這支登山隊伍有6人，包括陳姓領隊與2名協作、3名女性隊員（其中2人為美籍、另1人葉姓女子為華裔美籍），他們18日從南投屯原入山走能高安東軍，預計24日從奧萬大下山。

6人入山後，依腳程速度分成3梯次，2名美籍女性隊員行走較快走在最前面，2名協作在中間，陳姓領隊與葉姓女子走在後面。因山區天候惡劣，狂風暴雨，19日晚間在台灣池紮營，但前兩梯次4人一直未見到陳、葉兩人，後來聯繫得知陳疑似失溫、葉女則有高山症情況，且兩人沒有帳篷，只有睡袋和行動糧，協作展開搜救，擔心發生意外，昨天向南投縣消防局報案。並轉報花蓮消防局協助搜尋。

花蓮縣消防局第二大隊大隊長王明忠說，台灣池、大陸池所在的能高主峰，位在花蓮、南投兩縣交界，徒步行走至少要2到3天時間。花蓮縣消防局派7人前往救援，同步請求空勤總隊直升機救援，但山區氣候不穩，直升機無法出動。

救難人員同步從南投方向入山進行救援，不過根據其中一名協作回報，返回尋找二人時，發現陳領隊已OHCA，而在附近沒有尋獲葉姓女隊員。不過在失聯山區19.2公里處附近，看見疑似布料，懷疑是下落不明的葉姓女子。其餘2名美籍女山友已由協作陪同先行下山。