布倫南·強森 本賽季目前一共為諾丁漢森林進了8球（圖片來源︰達志影像）

諾丁漢森林是英超最近況態最差的球隊，本周六作客遇上狀況反彈的利物浦實是凶多吉少。本場首選不讓分/利物浦勝，進取一點也可選讓分/利物浦勝；大小[總分2.5大]、[總分3.5大]；大小[主隊1.5大]、[主隊2.5大]。

【足球-英超】[諾丁漢森林 @ 利物浦][04/22 (六)22:00] [編號 633]

森林作為升班球隊一共簽進了接近30名新球員，聯賽31戰得27分排名十八位。最近成績不太好，最近10場聯賽3平7敗，包括對上3場聯賽全敗同時 0 進球。球隊首席射手是威爾斯前鋒布倫南·強森 Brennan Johnson，本賽季進了8球。

森林 2023年所取得的聯賽3場勝利分別是打敗了里茲聯(第十六位)、萊切斯特城(第十九位)和南安普敦(第二十位)，遇弱越強。本場對手利物浦排名第八位，要勝出絕非易事。

利物浦本季成績大幅下滑，聯賽30戰得47分只排名第八，要取得下賽季歐洲賽事參賽資格餘下的聯賽絕對不容再失。在 7:0 大破曼聯之後利物浦又經歷了各項賽事3連敗，不過在歐冠出局之後看似有所反彈，最近3場聯賽不敗，包括 6:1 大勝另一護級球隊里茲聯。本場遇上又是保級的森林，可望「大」「勝」一場，保持下賽季參加歐洲賽事的希望。

推薦︰ <足球>633諾丁漢森林 @ 利物浦 不讓分/利物浦勝；大小[總分2.5大]、[總分3.5大]；大小[主隊1.5大]、[主隊2.5大]。

烏奈·埃梅里 接過阿斯頓維拉聯賽由第十六位跳升至第六位（圖片來源︰達志影像）

英超近況最好球隊之一阿斯頓維拉，本周六作客面對布倫特福德，應可維持近期的氣勢，本場首選不讓分/阿斯頓維拉勝。如果保守一點，也可考慮讓分/阿斯頓維拉(+1)勝。

【足球-英超】[阿斯頓維拉 @ 布倫特福德][04/22 (六)22:00] [編號 636]

維拉聯賽31戰得50分排名第六，數字上仍有機會爭取歐冠參賽資格。球隊自去年11月改聘前兵工廠FC總教練 烏奈·埃梅里 Unai Emery 領軍之後成績大躍升。除了由第十六位跳升至目前第六位之外，最近5場聯賽全新獲勝、最近8場聯賽則是7勝1平。維拉聯賽5連勝的走勢當中一共攻進了12球只丟了1球，當中前鋒 奧利·沃特金斯 Ollie Watkins 表現出色，一共攻進了5球以及交出了2次助攻，而本賽季目前為些一共進了14球。

布倫特福德也一度是本賽季英超的奇兵，只是球隊最近狀態回落聯賽5場不勝，成績是2平3敗，包括最近的3場全數敗陣，最近7場算則是1勝2平4敗。布倫特福德31戰得43分排名第九位，沒帶降級威脅但爭取歐洲賽事資格也似乎只餘下數字上有機會。既然如此倒不如考慮讓分/阿斯頓維拉(+1)勝，又或不讓分/阿斯頓維拉勝，大小[主隊1.5小]也是不錯的選擇。

推薦︰ <足球>636阿斯頓維拉 @ 布倫特福德 不讓分/阿斯頓維拉勝、讓分/阿斯頓維拉(+1)勝、大小[主隊0.5小]、[主隊1.5小]。