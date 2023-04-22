曾經擔任當舖員工的女蛇頭張惟甄為賺取高額獲利，與同夥邱守毅等人合作，透過網路聲稱要介紹待遇優渥的電腦打字等工作，詐騙台灣民眾到柬埔寨或泰國等國家擔任詐騙集團員工，每成功騙到1人出國，張、邱即可獲得10萬元報酬，初估兩人至少成功騙了7人，台中地院依以詐術使人出國罪處判張女、邱男3年6月刑期。

判決指出，張女、邱男明知詐騙集團以公司名義，分別在柬埔寨金邊、泰國曼谷等處設置據點，且該詐騙集團內部有「人事組」、「機房組」與「後勤組」，並持續招募成員加入，還要求成員以「加密貨幣」、「投資」等詐術詐騙各國民眾匯款，張女等人仍加入該集團的人事組，負責招募成員加入。

張女等對鎖定的目標施以詐騙，佯稱可以介紹他們電腦打字等工作，且待遇優渥、可快速賺錢，月薪高達美金1萬5000元，讓被害者同意前往海外打工，在出國前的護照辦理、機場接送等事宜都由張女等人負責，等被害人抵達地點後，就會被帶到指定地點並沒收護照及雙證件、手機等，還得被限制人身自由，逼迫從事詐騙相關工作。

檢警查出，被害人抵達海外後背全天監視，甚至保全配有電擊棒看管他們，若被害人因違反集團規定，就可能遭到集團成員拘禁、毆打、體罰，甚至被轉賣到其他公司，且若被害人要求返台，就必須要以類似手法詐騙、相當於「抓交替」的方式詐騙其他人前往頂替自己的位置，或者必須由國內家屬交付贖金，才得以返台。

檢警查出，張女等人只要成功騙1人出國，即可獲得10萬元報酬，兩人採四、六分帳。有被害人去年8月回台後向警方報案，警方逮獲張女並查出兩人前後至少成功騙了7人出國，該案彰化地院今年3月依共同犯圖利以詐術使人出國罪判張女7年6月、邱男4年6月刑期，台中地院另分案審理。

台中地院認為，張、邱兩人與詐騙集團聯手，誘騙被害人至海外，導致其限於語言不通、人身自由受限的孤立處境，身心飽受折磨，兩人行徑對被害人危害不輕，且嚴重影響社會治安、造成人心惶惶，審酌兩人與被害人調解成立，依以詐術使人出國罪處3年6月刑期。