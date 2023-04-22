「2023北海岸時尚藝術季」4月8日舉行的台北時裝周-GIOIA PAN潘怡良品牌秀大受好評，市府今日起繼續延續時尚活動，將石門富基漁港打造成時尚展間，由設計師潘怡良與輔大織品服裝學院學生策畫展覽，以「時尚與海洋 Fashion ＆ the Sea」為主題，設計出結合海洋、永續、環境等議題的作品。

新北市漁業處延續「2023北海岸時尚藝術季」，將石門富基漁港打造成時尚展間，由設計師潘怡良與輔大織品服裝學院學生策畫展覽，以「時尚與海洋 Fashion ＆ the Sea」為主題，設計出結合海洋、永續、環境等議題的作品。（漁業處提供）

漁業處指出，「輔大學織品服裝學院時尚展覽」集結輔大30位優秀學生設計師的精彩作品，透過織品、服飾與時尚攝影作品，將海洋、永續、環境議題納入其中，呈現出多元創意和對北海岸時尚藝術的熱情。

活動展場入口處設置大型掛畫牆面，展出23幅精美時尚攝影作品，將北海岸岩岸植背景色，透過織品簇絨工藝，製成如畫一般的時尚服飾。

輔大學生蕭薇的「前．景」作品呼應著北海岸的綠石槽地理風貌，融入自身對於環境永續的關懷意識；學生鍾紀葶、邱羿瑄各自從海洋景色之於自身心靈的體悟與環境的永續共生意識，設計出「雙生花」與「雙生」作品。

另外，展區中央也陳列4件纖維藝術織品，像是學生黃雅晴的「慵藍」作品，表現出從海水藍色視界展現的舒壓與愜意氛圍，展區外圍也被8套完整地服飾作品環繞，學生陳品伃的「微觀」作品，透過舊衣回收，以海洋意象為靈感，將針織提花與牛仔布料結合，展現永續時尚升級再造（upcycle）創意；學生陳渝蒨也以生命之初的海洋為靈感，設計出「生生不息／Endlessly」，自行開發像海水通透的的晶體面料，展現獨具時尚感的服飾。

漁業處表示，民眾前往富基漁港不僅可欣賞時尚服飾，還能掃描QRcode，讓無聊猿現身漁港，一同合影留念，展覽從本日起一路展出至5月27日，富基漁港在活動間的每周六日也推出優惠，民眾在水灘、餐廳消費滿1000元，完成指定步驟即可參加「藝番賞」搖獎活動，有機會獲百元折價券、飲料或漁業處限量精美小禮。

另外，淡水福容大飯店也推出期間限定優惠，活動期間只要出示與AR無聊猿或時尚展覽照片即可享有住房或設施優惠。