民進黨台東立委初選電話民調結果今(22)日出爐，由前立委賴坤成挑戰3連霸立委劉櫂豪，最終賴坤成以45.64％勝過劉櫂豪的37.23％。對此，資深媒體人黃揚明直呼「民進黨又一個現任立委初選落馬」，有網友納悶問「這是什麼現象？大家都很討厭老人？舊面孔？就連支持民進黨的都是如此嗎？」也有網友稱「誠信原則再次被踐踏」。

民進黨台東立委初選由賴坤成出線，引發外界議論。賴坤成今強調，他有8年的市長及2年的立委經驗，會組成最強團隊為台東鄉親來努力，也會積極扮演溝通協調角色，把各式問題落實實現。此外，賴坤成也建議黨中央將劉櫂豪列為不分區，或是專心為賴清德輔選，「大家一起合作，不是很好嗎？」

對此，黃揚明今在臉書直呼「民進黨又一個現任立委初選落馬」，有網友表示「誠信原則再次被踐踏」、「誠信條款呢？」；也有網友認為「這是什麼現象？大家都很討厭老人？舊面孔？就連支持民進黨的都是如此嗎？」、「可能是支持者火大了，要換人選選看」、「劉終於落馬，可以換個人接棒」、「也該換人了」。