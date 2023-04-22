澎湃新聞報導，4月22日是第54個世界地球日，今年主題是「珍愛地球，人與自然和諧共生」。地球日主場活動在福建省福州市舉行。展示中國生態文明建設新形象，貢獻人與自然和諧共生的中國方案。

大陸自然資源部副部長、國家海洋局局長王宏致詞指出，自然資源部組建以來，堅持以習近平生態文明思想為指導，牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，嚴格履行「兩統一」職責，通過編制國土空間規畫綱要，將生態功能極重要、生態環境極脆弱區域，以及具有潛在重要生態價值的區域畫入生態保護紅線；加快建設以國家公園為主體的自然保護地體系；生態保護修復取得重要成果，「中國山水工程」獲評首批世界十大生態恢復旗艦專案，向世界展示了中國生態文明建設的新形象，貢獻了人與自然和諧共生的中國方案。

下一步，自然資源部將全面積極踐行習近平生態文明思想，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建國土空間開發保護新格局，推進自然資源節約集約利用，加快實施重要生態系統保護和修復重大工程，有效支撐和保障經濟社會持續健康發展，有力促進美麗中國、人與自然和諧共生的現代化建設。

主場活動上，自然資源部生態修復司副司長王磊介紹了「中國山水工程」總體情況，發布了《生態碳匯能力鞏固提升實施方案》，空間規畫局局長張兵介紹大陸全國生態保護紅線畫定和管理的總體情況。

此外，主場活動還邀請福州市副市長朱訓志介紹了閩江流域山水林田湖生態保護修復專案，寧夏回族自治區石嘴山市市長王偉分享了賀蘭山東麓山水林田湖草生態保護修復工程中可複製、可推廣的成功經驗，湖南省自然資源廳副廳長鄧建華介紹了洞庭湖及湘江流域生態修復工程的主要做法。相關公益組織進行了社會力量參與生態保護的故事分享。

下午將圍繞「公益組織參與生態保護與修復」主題舉行自然保護公益沙龍，相關專家分享閩江口溼地、牡蠣礁棲息地、福鼎紅樹林等方面的生態保護修復做法和經驗。