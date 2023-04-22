統一超商長期深耕國道服務區經營，持續從「用路人角度」思考提供創新規畫，目前共計有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處服務區經營權，不僅翻新軟硬體結構，更積極引進在地、知名品牌進駐，為不同服務區精心設計專屬主題風格，提供用路人舒適且具有新鮮感的休憩空間。

瞄準國旅商機！五一勞動節3天連假將至，預期國道將湧入大量南來北往出遊車潮，統一超商「關廟服務區」全新開幕，統一超表示，關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，特別攜手台南當地知名藤編藝術家「張永旺」打造兩大裝置藝術，其一以「有鳳來儀」為理念，以虛實交錯的竹編技術在關廟服務區北站打造超過6公尺高鳳梨裝置藝術；再者，在南站則以「薪傳之樹」設計棒球運動精神的竹編造景，讓客席區用餐氛圍瀰漫文藝氣息。同步首創免門票「棒球故事館」，除了可欣賞統一獅隊、樂天球隊歷史文化，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡，還可體驗投擲九宮格樂趣，一次滿足棒球迷的願望清單。

統一超3月合併營收為257.28億元，月增11.22%，年增10.86%，創歷年同月新高，亦更創下歷史第3高，累計前3月合併營收為754.74億元，年成長11.42%。

截至3月底，台灣7-ELEVEN門市店數6712家。

展望4月，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續掌握清明連假、繳稅季、母親節、大甲媽祖遶境、換季食飲等節慶節令消費需求，並響應全民普發6000祭出五大加碼回饋方案，預期再創新一波成長動能。