時序入春，是候鳥大遷徙的季節，眾多寒帶的候鳥要北返，經過新竹市香山溼地覓食或停留在金城湖，市府22日指出，目前新竹市金城湖出現數千隻高蹺鴴北返潮，是觀察千鳥群飛特殊景觀的好時機，有「黑面嬌客」之稱的黑面琵鷺，已過境香山溼地後，在金城湖停棲超過3個月。

新竹市香山溼地位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，近年新竹市政府積極復育棲地，溼地內魚蝦貝類生態相豐富，提供水鳥覓食場域，成為過境候鳥選擇過境停棲熱點。

有「黑面嬌客」之稱的黑面琵鷺，已於金城湖停棲超過3個月。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

市府產發處指出，近期可以觀察到腳環M89的黑面琵鷺，已於金城湖停留超過3個月，研判是在香山溼地過冬。產發處也補充，停棲金城湖3個月餘的黑面琵鷺M89，是去年由韓國繫放，腳上有白黃紅色帶，市民朋友們可以帶上望遠鏡，關注其遷徙路線。

另，成群的高蹺鴴擁有淡紅色的長腳，並擁有黑白對比羽色，不論行走或飛行都有如紳士般優雅的姿態，整群一起飛行就像黑白潮水映入眼簾。

產發處表示，金城湖是新竹市賞鳥的重點區域，近年來數量穩定的漂亮寶貝高蹺鴴群體，已成為新竹市的迎賓鳥，吸引各地愛鳥人士前來觀賞，現在又能觀察到黑面琵鷺群聚金城湖，是春水鳥觀察的最佳地點。

此外，市府也指出，賞蟹步道還有成群的灰斑鴴及翻石鷸停棲，市府邀請民眾，天氣好時來趟香山濕地親子之旅，民眾若有發現繫有腳環的黑面琵鷺，也可以上網通報，協助黑面琵鷺遷徙紀錄。