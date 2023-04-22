繼2022年建成全球規模最大的5G網路後，大陸6G產業也在積極建立領跑優勢。近日6G技術研發傳來技術新進展。中國航太科工二院25所宣佈完成大陸國內首次太赫茲軌道角動量的即時無線傳輸通信實驗，推動大陸6G概念股板塊連日迎來一定程度漲幅。而據中國聯通董事長劉烈宏在中國發展高層論壇2023 年年會上透露，預計6G將在2030年推進到大規模商用的階段。

根據《中國經營報》引述多位通信業內人士處瞭解到，在本次中國航太科工突破性試驗的成果中，最大亮點便是其無線回傳過程中使用到的太赫茲頻段，這也是目前全球6G研發中最關鍵的技術。

由於到了6G，需要使用頻率更高的波段，「太赫茲」因此被納入為6G使用的主流頻段。所謂「太赫茲」，即Terahertz的音譯，1太赫茲等於1000GHz。在電磁波學的分類中，太赫茲波的波長位於微波、毫米波等「電波」和可見光等光之間，波長範圍是 3mm至30μm，其頻率範圍是100GHz至10THz。

據航太科工官方介紹，從2021年以來，25所瞄準6G通信的熱點需求，緊跟國際通信技術前沿，選擇太赫茲軌道角動量通信作為全新突破方向，在太赫茲頻段上實現多路信號複用傳輸，完成超大容量的資料傳輸，頻譜利用率提升了兩倍以上。

隨著大陸6G技術進入預研期，潛在的產業市場也逐漸受到關注。劉烈宏透露，當前處在6G技術早期研究階段，預計2025年推出6G應用場景，完成早期技術研究；2026年開啟6G技術的工程化研究階段，並在2030年有望推進到大規模商用的階段。

在產業機遇方面，業內也有共識認為衛星通信將是直接受益的產業之一。德邦證券預計，衛星通信和光通信產業鏈在未來有望開啟第二成長曲線。從中長期的角度來看，衛星通信服務的運營和應用都將迎來黃金發展期。