啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）人氣成員林襄，爆紅後爭議不斷，除了整形疑雲、46分鐘私密片和露點自拍照外流等，去年底還被拍到當街吸菸，顛覆甜美的形象，事後雖透過經紀人道歉，仍被部分網友緊抓不放；對此，林襄正面回應了。

林襄過去被問到能否接受另一半抽菸，表示：「我自己是沒在抽」，也希望對方不要抽，但如果他起初就有菸癮，只會以健康的角度善意提醒，若他執意要抽，不會強行約束。想不到去年10月林襄遭狗仔拍到路邊脫口罩，拿著電子菸熟練地狂吸，被視為自毀甜美的形象，當時她的經紀人出面道歉，強調會勸林襄戒菸。

走出風波半年，林襄19日在臉書PO業配文，未料竟有名網友留言嘲諷：「什麼時候要代言電子菸？最近還有抽電子菸嗎？」林襄見狀，淡定地回：「沒有了耶。」否認現在還有菸癮。其餘粉絲紛紛聲援：「何須糾結過往，還是別人的過去，有些人真的無言以對」、「我覺得針對某件事死纏爛打是種沒風度的行為」。

林襄因當街吸菸，飽受不少酸民惡意攻擊，當時有人留言笑她：「專打自己嘴巴」，林襄當時高EQ回應：「日後會更加謹言慎行，謝謝你。」後來她出席活動受訪時，被問到會不會擔心一舉一動被放大，回應日後一定會多注意行為舉止；至於私下有無菸癮，林襄遲疑數秒，緩緩說出：「還好」，再被問私生活被搬到檯面上是否感到委屈？她表示不會。

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