新北市連2日發生槍擊案，綠營紛紛撻伐，質疑轄內治安出問題。對此，新北市警局今澄清，並提出刑案發生率、暴力犯罪人口率、竊盜犯罪人口率、犯罪人口率等4項數據，數據顯示，新北市都是六都最低。警方強調，治安好壞應以長遠檢視，新北市近年治安非常穩定，盼政治人物不要為了選舉抹黑，消費治安。

新北市警局表示，黑幫、槍枝、詐欺集團等組織犯罪都是跨縣市的犯罪問題，像是4月19日雙北市的槍擊案件、3月24日台北市發生的500萬搶案，新北市都跨縣市積極偵辦，目前也與台中市警局合作，肅竹聯幫捍衛隊到案，因此犯罪問題不會受到縣市區別而有隔閡，彼此都是跨縣市情資整合，攜手合作，打擊犯罪。

新北市警局指出，新北市為全國人口最多之縣市，治安交通狀況相對複雜，案件數當然較多，因此在比較各項治安數據時，犯罪發生率都是以每十萬人口比較，將人口數懸殊的因素排除，新北市2021年治安每10萬人口的刑案發生率、破獲率、暴力犯罪發生率、破獲率與暴力犯罪人口率等指標，在六都都相對穩定。

新北市警局長廖訓誠說，不應以個案發生或短期幾個月的數據就妄下定論，以近十年犯罪人口率來看，新北市已大幅下降，降幅近6成，相較台北縣時期治安末段班相比，升格後已竄升到前段班，內政部數據顯示，新北市犯罪人口率從2011年每十萬人1310人，大幅下降到2021年的507人，犯罪人口率也從六都第二高，降為六都最低。

廖訓誠呼籲，政治人物不要為了選舉抹黑，消費治安，更不應該讓警察淪為政治操作的話題，更不要抹煞基層員警的血跟汗，讓全國的警察同仁因此感到寒心，打擊士氣。