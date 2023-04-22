陳男子向警方表示，1個多月前他透過網路認識一名戰地護士，得知這位白衣天使厭倦危險的戰地生活想要退休，便允諾協助支付遞補人選的招募費讓她一圓退休夢。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市南區1名73歲陳姓退休男子日前在網路認識1名自稱是戰地白衣天使的女子誤陷柔情攻勢，還允諾支付新台幣30萬元的招募費，讓她能夠離開危險的戰地前線，但在匯款過程中行員察覺有異，通報警方到場，警方及行員透過案例勸說「手機上的聯合國都是假的」，才讓陳姓男子如夢初醒，終保住退休老本。

網交聯合國戰地天使？ 73歲退休男急匯30萬警勸退

台中市政府警察局第三分局正義派出所日前上午10時接獲轄內台灣企銀通報有民眾疑似遭詐，經派員到場了解，稍早有名陳姓男子欲匯款新台幣30萬元至某郵局帳戶，稱是替兒子繳納貸款之用，處理過程中行員卻發現該帳戶已被通報為異常帳戶，陳男才改口該筆款項是用來協助於聯合國任職的友人，這些不合理之處讓行員懷疑陳男遇上詐騙，通知警方前來進一步確認。

陳姓男子向警方表示，1個多月前他透過網路認識一名自稱「Emiko Castro」的戰地護士，雖然從未見過面，但2人一見如故甚為投契，得知這位白衣天使厭倦危險的戰地生活想要退休，陳男便允諾協助支付遞補人選的招募費，讓「Emiko」一圓退休夢。

員警一聽見「聯合國」這個關鍵字，立即鐵口直斷：「這100％都是騙人的！」了解來龍去脈後，又見到陳男與對方的對話內容，果然與過去的詐騙案例如出一轍，而陳姓男子得知準備匯款的帳戶竟已被通報異常，也如夢初醒喃喃說著：「聯合國都是騙人的哦……。」

警方呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團常利用網路向不特定人士搭訕，佯稱自己是國外軍官或軍醫，經過一段時間的噓寒問暖，博取被害人的信任後，便以各種理由誘騙被害人匯款，寄給被害人的黃金包裹被海關扣留、家人急病需要援助，或是像陳男遇上的抓交替招募費都是常見的藉口。若有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線諮詢，小心求證才能守住自己的辛苦錢。