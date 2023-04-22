副總統賴清德22日在台南市參加2場拜廟行程與1場加油站全國挺賴後援會，以「台灣安全」為題表達一旦當選將支持增強國防，強調和平不能靠侵略者的善意賞賜，定調2024年總統大選是一場「民主與專制的選舉」。

賴清德22日一早陸續到西來庵、靈祐宮參拜，在台南市本命區，到處都有支持者對賴高喊「賴總統好」、「賴清德凍蒜」。靈祐宮廟方還以白米排字「蒼生是賴」，影射台灣需要賴清德掌大位。

副總統賴清德（紫色領帶者）造訪中油前鋒路加油站。（程炳璋攝）

中油在台南市北區前鋒路加油站，打造全台首座中油智慧綠能加油站，也是第一個有空中花園的加油站，賴清德聽取中油公司董事長李順欽說明中油因應未來2050年淨零碳排的轉型成果。

加油站全國挺賴後援會是副總統賴清德接受民進黨提名參選總統後，第一個民間自發性成立的後援會團體。（程炳璋攝）

賴清德接著參加「加油站全國挺賴後援會」，高興的提到這是他1月接受民進黨提名參選總統以來，第1個民間自發性成立的後援會，他表示將與中油員工站在一起，提早因應氣候變遷帶來的能源改變，不讓加油站因為政府因應氣候而改變的能源政策，導致沒有生意。

副總統賴清德（紫色領帶者）參加加油站全國體賴後援會，開心的暢言參選總統理念。（程炳璋攝）

賴清德在後援會上逐一授予各縣市代表戰旗，他從政治談到國防、外交，提出「過去打拚民主，未來為和平奮鬥」強調2024年是一場民主與專制的選舉。

賴清德以「和平無價、戰爭無贏家」強調和平要靠自己的力量，不可能靠侵略者的善意賞賜，未來如果當選要發展國防武力，台灣民主政治絕對不向專制獨裁低頭。

現場後援會支持者約200人，賴清德與台南市長黃偉哲、立委林俊憲、林宜瑾、王定宇、賴惠員與陳亭妃等民代高舉雙手高喊加油聲中落幕。