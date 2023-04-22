5歲的小禎連續多日發燒、嘔吐、昏昏欲睡，爸媽原以為是腸胃炎，直到小禎逐漸意識不清、語無倫次，爸媽嚇得將她送往萬芳醫院急診醫治，經腰椎穿刺檢查，小確診腦膜炎。醫師提醒民眾，感染腦膜炎有3種辨識方式，若發現有劇烈頭痛、意識不清、反覆作嘔，就應立即就醫，以免留下後遺症。

萬芳醫院小兒急診科醫師黃斯煒說，腦膜炎是指細菌或是病毒跑到腦部及脊髓周圍形成發炎感染，常見症狀如頭痛、噁心、神智昏迷等，是兒童感染症中，數一數二嚴重的感染症，同時也是相對容易發生卻不易診斷的疾病。

腦膜炎初期症狀容易與一般感冒混淆，黃斯煒提出3點辨別腦膜炎的方式，如果家長觀察家中孩童有類似情形，需要立即就醫檢查、接受治療。這些情況包括：1.持續劇烈頭痛，無法靠藥物緩解，且燒退後仍持續劇烈疼痛；2.是意識不清，無法正常對話，遲鈍且無精打采，頻頻昏睡；3.反覆作嘔，孩子可能沒有腹痛、腹瀉等腸胃性問題，卻嘔吐不止。一旦出現這些症狀，就要立即就醫，避免留下神經性後遺症。

腦膜炎在治療方式依據病原體屬性有所不同，針對病毒性腦膜炎，一般以支持性療法為主，若感染較嚴重，則使用抗病毒藥物或免疫球蛋白治療；而細菌性腦膜炎是嚴重的感染症，需要使用抗生素治療至少1周以上，若病情未見起色將延長2~4週的療程。

黃斯煒表示，由於腦膜炎是傳染性疾病，經由空氣或病人的鼻喉分泌物，或是糞口途徑傳播，因此在治療痊癒後，要小心預防再次感染，尤其現在口罩全面解禁，更是口沫傳染盛行的時期。他勤洗手、進入公共場所時戴口罩、維持良好的衛生習慣、不熬夜、定期施打疫苗，如肺炎鏈球菌疫苗、B型流行性腦脊髓膜炎疫苗等，都可以視情況與醫師討論是否施打。