中國大陸日前舉辦環台軍演，山東號航母亦進入西太平洋展開演訓，並進行艦載戰機和直升機起降訓練。國際事務專家賴岳謙指出，儘管美國現在有11個航母戰鬥群，但有端倪顯示，中國大陸恐具備同時生產兩艘航母的能力。

賴岳謙21日在中天節目《全球大視野》提到，美國海軍總噸位為什麼超越中國大陸，主要是因為有11個航母戰鬥群，每個都是10到12萬噸；而中方當下只有3個航母戰鬥群，因此若北京政府想要和美國抗衡，就不能照美國的造船方法，「一次只造一艘，一艘就是五年。」

除此之外，賴岳謙還分析，這次中國大陸為疑似核動力航母招標的時候，舷號是20號，「然而遼寧號是16號、山東號是17號、福建號是18號，那19號呢？大家都在判斷，中國已經具有同時打造兩艘航母的能力」，且若是福建號以後生產的004型航空母艦真的為核動力，那未來補給艦就只需要輸送彈藥跟糧食，中國大陸海軍將有長足的進步。

另據本月7日《動力網》（The Drive）的報導，上海江南造船廠近期流傳出兩幅畫作，似乎就是最新的中方航母設計概念，外觀頗為類似美國海軍的福特級（Ford-class）航母，且艦上的隱形艦載戰機亦和中國大陸最新的FC-31鶻鷹戰鬥機（亦可能稱殲-35）極為相像。