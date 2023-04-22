主演《小美人魚》真人版的非裔女星荷莉貝莉（Halle Bailey），從一開始選角就引起許多討論，近日她分享了一系列到泰國旅遊的動態，不過她與猩猩貼臉頰及餵小老虎喝奶的照片，卻引發兩派人士爭論。

荷莉貝莉近日到泰國旅遊，除了在IG上貼出度假的美照，也體驗當地具特色的動物近距離互動，包括被猩猩環抱貼臉、用奶瓶餵小老虎喝奶、與脖子被掛繩子的大象合照，這些動物由於明顯不具攻擊性，可見受過專業訓練。

不過有網友認為不肖業者會以虐待的方式訓練動物，或以不人道的方式圈養，指出荷莉貝莉身為公眾人物不應該鼓吹這種行為，紛紛怒斥：「很失望看到妳用自己的平台，推廣野生動物剝削的行為」、「很難過連妳也會從事這樣的活動」、「請考慮移除這則貼文，這種濫用行為不應該推廣到妳的數百萬追蹤者」，就連動物保護組織也留言：「我們知道你愛動物，但支持這樣的殘酷活動使牠們受傷」

不過，荷莉貝莉至今未刪除照片，也未對此做出回應，是否會影響到新電影的宣傳，目前無法得知。