行政院於21日認定「護海公投」違背憲法及中央法規並予以撤銷。對此基隆市長謝國樑22日出席基隆高中校慶時表示，公投無論結果，絕對是基隆市民表達民意的權利，很遺憾看到中央透過操弄行政程序的手段撤銷，市府將會研議後續法律救濟程序。謝並再次強調，公投內容絕對屬於基隆地方自治事項。而身為基中校友的內政部長林右昌亦有出席校慶，但將行程和謝國樑錯開，受訪後快步進入會場，似不願回應公投議題。

謝國樑表示，基市府依然認定地方的環境保護以及漁業是地方自治事項，當初假如在林右昌市府時期收到公投連署申請時就核准，其實早就可以進行公投了。然而很遺憾的是，本案已經被中央透過不同行政程序的操弄，而讓基隆市民基本公投權利喪失。

謝國樑說，市府也曾經努力嘗試，用謹慎的方式來還給基隆市民一個該有的公共權利，可以透過公投表達意見，然而卻被行政院駁回，感到非常遺憾。至於公投領銜人王醒之說林右昌扼殺了公投，謝國樑對此回應，他只能說，這個公投絕對是屬於基隆市民的，也許中央可以透過程序導致駁回的結果，但這還是不會阻止基隆市民可以自由表達意見的基本權利，他希望中央還是要有這個認知。

謝強調，對於護海公投的後續救濟途徑，應該會走法律救濟程序，至於詳細的內容，他會與市府相關局處同仁研議後，再對外說明。

結束訪問後，謝國樑繼續參加國立基隆高中的校慶，謝表示他在擔任立委期間就常常協助基中爭取建設，近日也有和基中校長鍾定先討論，如何讓基隆子弟願意留在基隆就學等相關教育問題，也很開心能夠一起慶祝基中校慶。

內政部長林右昌受訪僅針對校慶以及打擊詐騙部分說明，結束後便快步進入會場，似不願對公投多做說明。（徐佑昇攝）

謝離開不久後，身為基中校友的內政部長林右昌也出席校慶，但僅就校慶和防詐騙部分接受訪問後，便快步進入會場內，似不願就四接公投議題再多做回應。