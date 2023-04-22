新北市一名男子去年透過臉書招募眾多未成年少女從事性交易，等到對方同意接客後，他在假扮成嫖客與對方發生關係，一名少女原本答應嘿咻一次拿4萬6報酬，但男子事後只給了1千，少女後來不斷催款，才發現根本是場騙局，法官依與未滿14歲少女性交罪，判處2年徒刑。

判決書指出，男子去年4月22日在臉書用暱稱「阿姨」偽裝為女性用戶，認識未滿14歲的少女，向少女說幫對方介紹他人進行性交易，可有46000元報酬，讓少女用LINE聯繫LINE帳號「茶」，男子後來偽裝成嫖客，在新北市某旅館內與對方發生關係，事後僅給付1000元後，

少女後來一直問男子何時可拿到金錢，男子宣稱已將錢拿給「阿姨」，會再給少女，但女子發現「阿姨」將她封鎖失去聯繫，最後報警提告；男子後來再透過臉書傳訊息給許多少女，稱可介紹陪哥哥休息、聊天、旅店玩的工作，向另名少女B女稱可拍攝裸露胸部或下體的照片及影片，發布於網路上可月收取5至10萬報酬。

法官認為少女當時穿著制服赴會，監視器也有拍到，名顯看得出還是學生，認為男子稱不知道對方未成年的說法不可信，法官審理時認為，被告山男雖然與少女有性交易、對價關係，卻明知少女未滿14歲，仍與其發生性關係，且犯後假裝不知情的態度，又以詐術欺騙少女上勾，判處2年徒刑。