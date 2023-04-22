民進黨嘉義市立委初選民調結果公布，現任立委王美惠以44.38％贏過對手，現任市議員黃露慧21.40％、前議員凌子楚8.59％，黃露慧、凌子楚皆表示坦然接受結果， 不過黃露慧卻批王美惠公然違反初選規定，4月14日以後還持續在臉書下廣告，強調她已備齊證據，向黨中央提出正式檢舉。

對黃露慧指出的種種質疑，王美惠表示，初選已結束，這些紛紛擾擾也該結束了，希望民進黨能夠團結，贏得2024選舉。凌子楚則對支持者表示感謝和不好意思，因為自己努力不夠，沒有通過初選，下次會再努力。

黃露慧在選後發出聲明，表示參與這次立委黨內初選，「面對現任優勢＋與藍營交好」的立委團隊，原本就是不可能的任務，尤其在中執會通過「不建議現任議員參選立委」的建議案後，選情更是雪上加霜！最後，民調結果不如預期，「我們問心無愧」，也坦然接受，然而，面對初選結果，有些事實仍要說清楚，講明白！

聲明中指出，在初選過程中，我們針對王立委本身及王立委的團隊人員，所提出的質疑皆有事實根據，同時都具名負責！這代表我們的擔當及坦蕩。反觀，對手團隊為了勝選，操縱側翼網軍，在ptt及相關社群發文，匿名抹黑造謠，這些抹黑文章，IP位置一下子在越南，一下子IP在日本，很明顯就是為了規避法律責任，就是網軍所為的農場文，毫無公信力可言！

黃露慧不滿，對手在網路抹黑還不夠，還利用管道讓特定媒體將單純的議會休息室無償借用，說的難聽，把沒錯的事換個恐怖的說法，刊出一篇不是事實且完全偏頗的錯誤新聞報導，最後再撼動各大新聞媒體引用，形塑出不利於露慧的風向，強調她可以認輸，但對於裁剪過後的事件，絕對無法接受！

黃露慧質疑，王美惠公然違反初選規定，在4月14日以後還持續在臉書下廣告，她已經備齊證據，向黨中央提出正式檢舉，並靜待黨中央處置。重申面對黨內初選，她傷痕累累，但不會因此而倒下，因為在初選過程中，看到有許許多多堅持理念、捍衛價值的民主前輩與市民朋友傾全力支持，她再次向堅持民主、支持露慧的民主先進說一聲感恩。

黃露慧說，由於時間短暫，加自己努力不夠，結果讓大家失望了，她向大家說聲抱歉！雖然民調的結果讓人難以置信，她還是要恭喜王美惠，但是對於現任立委團隊所作所為，她還是無法認同，不過為了維護政黨政治原則，她保證她本人及團隊、親友，都不會明助、暗助藍營，對選民的承諾也不會改變，她在自己的位置上會繼續努力！