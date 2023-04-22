上周傳出華為輪值董事長孟晚舟將赴美出差，引發網路上不少討論。對此，大陸官媒環球網引述華為發布聲明稱，網傳孟晚舟要去美國出差純屬造謠，孟晚舟未說過此話也沒有此安排。

此前，推特帳號 Alex Chen發文表示，孟晚舟赴美可能有兩個原因：一是在5G手機晶片上尋求和解並與美國企業更多合作；二是看望小孩。文中稱，對孟晚舟去美國感到憂心，因為美方不可能給華為任何機會，且聯邦調查局（FBI）最擅長釣魚執法。

如今華為確切表示，孟晚舟無赴美計畫，也直接打破網路謠傳。

華為公布，孟晚舟於今年4月1日至9月30日接下輪值董座角色，為期6個月。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

陸媒報導，近日，孟晚舟在2023華為全球分析師大會上表示，數字化是全行業的共同機遇，2026年全球數字化轉型支出將達到3.41萬億美元。華為將與夥伴一起推進數字化轉型，首先將深化與產業組織的合作，通過硬件開放、軟件開源，來繁榮產業生態；同時，加大投入夥伴生態，華為企業業務合作夥伴超過3.5萬家，華為雲合作夥伴超過4.1萬家，此外，華為將持續培養數字化人才，目前全球ICT學院達到2200多個。