「黑膠教父」、知名音樂人李坤城近期因大腸癌病逝，享壽66歲，他生前因和小40歲林靖恩的爺孫戀鬧得轟轟烈烈，林靖恩的父親更是不諒解，如今男方先走一步，美女眼科醫師黃宥嘉在節目上被問：「妳覺得林靖恩嫁得好不好？」她直言：「我覺得她嫁得太好了，嫁得比我好」，進一步問原因，黃宥嘉認為至少李坤城從頭到尾對林靖恩都是滿滿的稱讚，不像她前夫對她只有批判之詞。

黃宥嘉先前在《新聞挖挖哇》談對李坤城和林靖恩的戀情，黃宥嘉認為其實此事林父要負最大的責任，她自己是在充滿女生的單親家庭長大，看到林父獨自教養兩個女兒，因不知道怎麼教，所以嫌林靖恩叛逆，需要質疑的是林父當時怎麼會請自己的男姓友人，也就是李坤城到家裡輔導自己的孩子，「你如果不贊同就要預防，你不能做不好之後來罵別人」。

【精華版】林靖恩嫁的比我好！黃宥嘉語出驚人評爺孫戀敗筆

其他來賓則表示，林父的心態應該是想請朋友中最有成就的人來協助他，但意外沒想到自己好友會跟女兒相戀，黃宥嘉補充，其實她看到這個新聞事件，第一個想讚嘆的是李坤城的成就和才華，竟然能跟一個17歲的女生搭上線，「我們低估了林靖恩的水準」。

黃宥嘉更坦言，自己是羨慕林靖恩的，認為對方選到了很好的另一半，自始自終對林靖恩都是疼愛跟稱讚，不像她被前夫批評，她認為林靖恩的選擇是對的，若以她當時放棄念書和家人的背景，可能選差了，只會遇到嫌棄她的婆婆，或是因為不想念書，遇到也不喜歡念書的另一半，因此斷絕了成長和啟發的可能。