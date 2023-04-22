新北市中和區公所22日上午9時30分在新北市中和市民活動中心舉辦一年一度的親子活動「寶寶趣味賽」，邀請厝邊頭尾的5歲以下的寶貝來大展身手，看看3分鐘內可以拿多少東西，現場有孩子邊咬奶嘴邊拿商品，非常可愛。

中和區公所表示，搬搬樂活動更準備了近15樣豐富好禮，其中也含在地企業正隆股份有限公司贊助的情人抽取式萬用紙巾，讓大家都能鍛鍊身體，還能抱回滿滿好禮，且每位參賽萌寶們除了報到時可獲得一份參加禮，包含小餅乾組合包、購物袋及利百美興業股份有限公司贊助的施巴洗髮沐浴體驗包。

另現場也安排兒童遊戲區、拍照區及打卡區，供寶貝們玩耍遊憩，紀錄孩子們自信快樂每一步，留下親子互動幸福時刻。當日更邀請巧莓園表演，與全場大小朋友帶動唱，讓寶貝們盡情舞動，親子同樂HIGH翻天。

中和區長楊薏霖表示，每年公所舉辦親子活動反應熱烈，報名開放當天2分鐘內便秒殺，踴躍參與足見爸爸媽媽們對於家中小寶貝比賽熱情與重視。快樂的家庭能成就快樂健康的孩子，除了鼓勵民眾願生、能養，也希望能提供家長及孩子們健康樂活的生活環境空間，本次活動透過趣味賽看見小孩健康與成長，拉近彼此的親子關係，在歡樂氣氛中為家庭帶來許多溫馨回憶。