高雄市政府社會局無障礙之家為強化關懷高雄市弱勢獨居身心障礙者，與財團法人佛教慈濟慈善事業基金會攜手合作，今日在慈濟高雄靜思堂簽署「高雄市公私協力獨居身心障礙者關懷服務計畫」合作備忘錄，透過公私協力共同促進獨居弱勢身障者的福祉。（林雅惠攝）

「謝謝妳！讓我不再孤單，有繼續生活下去的動力！」60歲的身障者小君充滿感激的對社工說，小君長期獨居，親友資源薄弱，因長期洗腎，半年前又檢查出罹患甲狀腺癌，高雄市政府無障礙之家社工得知後，主動關懷並提供經濟支持、營養品補充，連結醫療及長照資源，小君身體狀況已逐漸穩定，心情也漸漸開朗起來。

像小君這樣支持資源不足的獨居身障者，經由社工提供服務滿足其生活多重需求後，還是需要持續社會支持關懷，以預防與及時協助生活危難。

高雄市幅員遼闊，為加強關懷弱勢獨居身障者提供即時支持，高雄市政府社會局無障礙之家為強化關懷高雄市弱勢獨居身心障礙者，與財團法人佛教慈濟慈善事業基金會攜手合作，今日在慈濟高雄靜思堂簽署「高雄市公私協力獨居身心障礙者關懷服務計畫」合作備忘錄，透過公私協力共同促進獨居弱勢身障者的福祉，加強照顧未使用正式體系服務身障者的經濟、生活與社會參與等需求。

社會局無障礙之家規畫「高雄市公私協力獨居身心障礙者關懷服務計畫」，經社工服務評估有社會支持關懷需求者，結合民間團體近便強化服務，該計畫獲慈濟基金會率先響應試辦，以慈濟綿密的社區關懷服務系統，提供獨居身心障礙者問安關懷、生活濟助、環境安全改善與災害及時協助等服務。

慈濟慈善基金會顏博文執行長特別由花蓮至高雄參與合作備忘錄簽署儀式，全力支持合作計畫的推動，社會局無障礙之家主任黃慧琦非常感謝慈濟基金會率先響應，公私協力共同為提升高雄市弱勢獨居身障者生活品質努力，未來將依執行經驗結合更多民間團體擴展弱勢身障家戶的照顧服務！

社會局表示，高雄市為照顧弱勢身心障礙者，2019年起就由社工提供主動關懷服務，依個別需求提供福利諮詢，對於多元問題者也提供個案管理服務，轉介及連結社會資源解決問題。民眾如發現需社會資源協助的獨居或弱勢身障者，可洽詢身心障礙通報轉銜中心，專線07-8139022。