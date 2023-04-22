民進黨台東立委初選電話民調結果出爐，前立委賴坤成斬斷3連霸立委劉櫂豪的連任之路。劉櫂豪稍早發表敗選感言坦言，「然結果不如預期，也感到意外」，但尊重初選結果，也祝福對手勝出。

賴坤成與劉櫂豪堪稱政治宿敵，賴坤成2012年尋求連任，不料黨內初選敗給劉櫂豪，自此劉櫂豪連任3屆立委。這次賴坤成上演復仇記，成功擊退劉櫂豪，在黨內民調賴坤成以45.64％勝過劉櫂豪的37.23％

對此，劉櫂豪稍早在臉書表示，初選民調終於告一個段落，雖然結果不如預期，也感到意外，仍然秉持正面團隊的態度，尊重初選結果。也恭喜並祝福賴坤成前立委初選勝出。

劉櫂豪也強調，會繼續專心把立委工作做好，大街小巷一定還會看到服務團隊的身影，繼續為鄉親服務。他並感謝這一路走來的好朋友支持，大家一起為台東來努力。謝謝大家給予溫暖與鼓勵，「未來無論在哪個崗位，我們都繼續關心這塊土地」，感謝大家。