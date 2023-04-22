日本動漫等內容產業持續受盜版網站侵權，由業界團體2022年調查得知，被害金額可能達2兆日圓（約新台幣4555億元），是2019年調查金額的5倍，印證了受害狀況正迅速擴大。

日本放送協會（NHK）報導，未經許可在網路上公開日本動畫及漫畫的盜版網站，正加速從日本移往海外，今年起中國及巴西當局相繼查獲類似情況。

日本動畫及出版相關公司組成「內容產業海外流通促進機構」（CODA），2022年調查了日本內容產業（文創產業）因盜版網站等侵權行為而受害的狀況。

結果顯示，日本國內外合計受害金額約在1兆9000億日圓到2兆2000億日圓，是2019年約4000億日圓的5倍之多。

這次調查發現，損失最大的是動畫等「影像」，而上次沒有調查的「遊戲」領域，這次也可以發現盜版猖獗。

有關侵權受害情況擴大的主要原因，CODA分析指出，應與智慧型手機的通訊環境提升及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成使用者宅在家中需求增加有關，研判受害情況未來仍將持續惡化，將加強相關因應對策。