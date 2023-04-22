假投資詐騙猖獗，台南市發生多起案件被害人被騙得血本無歸，1名退休女銀行員2月起網路誤信網路「名人推薦投資股票」廣告，向全家族借錢購買低價股票，遭詐騙2900萬元，直到想領錢時，被對方要求支付20％佣金才警覺不對勁，報警得知上當已欲哭無淚。

台南市警方近日接獲的投資詐騙案暴增，新營區、西港區各有一件鉅額投資詐騙，被害人皆為50多歲女性，因起初投資時嚐到獲利甜頭，隨即加碼一頭栽進深淵，卻領不回獲利金額，驚覺上當已來不及。

新營區50歲陳姓女子是銀行退休的櫃檯行員，在網路點擊名人推薦投資股票，下載假APP，遭誘導可低價承購股票，又被通知抽到新股票，一連串獲利讓她跳上賊船，竟向兄弟姊妹與母親共借了2900萬元，前後7次匯款投入詐騙陷阱。

陳女遭詐騙過程中，有親人提醒她可能遭投資詐騙，她卻深信「我只是買股票而已」，直到她想獲利了結，對方卻稱需要再付20％的佣金才能領款，她才驚覺異狀，報警才知血本無歸。在警局內一臉恍神，直呼不知如何告知家人。

佳里警分局發生一件西港區謝姓婦人遭虛擬貨幣投資詐騙591萬元，有被害人依歹徒指示匯款的對話。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

西港區1名在南科園區公司生產線當主管的50歲謝姓婦人，2月時透過IG軟體認識男網友，聽信對方投資虛擬貨幣，嘗到獲利甜頭後，持續加碼40次，欲領錢時被通知需繳20％佣金，警覺不對勁報案，已賠了951萬元。在丈夫小孩陪同下，一起到警局報案。

新營區發生陳姓婦人遭騙光全家族積蓄的股票詐騙案，新營警方公布股票投資詐騙流程，呼籲民眾勿上當。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方表示，兩件鉅額詐騙案至少影響一個到數個家庭的積蓄，被害者心情更受極大影響，甚至容易想不開。這些詐騙現金最終都匯到國外帳戶，很難追蹤到提領者，提醒民眾勿輕易相信網路不明來源的投資訊息。