「小朋友大家一起9連拍！」縣府攜手兒福聯盟22日在竹北AI智慧園區公園舉辦「呼叫寶貝星球2023兒童節玩樂會」，最受小朋友觀迎的就是超人氣偶像「汪汪隊立大功」的「阿奇與毛毛」，現場與小粉絲見面，一起快樂玩耍，現場還有許多益智闖關遊戲，運關就能獲得精美的兒童節禮物，讓小朋友玩翻AI公園。

縣長楊文科表示，新竹縣可以說是小朋友的天堂，0至14歲的人口佔縣內人口15.66％，老年人口具有13％，與全台人口結構正好相反，縣府施政也依據「老中青幼通通照顧」的原則編列預算，要讓所有縣民感受到新竹縣是幸福快樂的城市。

楊文科說，他推動興建22座特色公園，提供縣民更多休閒遊憩空間，讓孩子們能快樂成長，並很重視兒童權利，傾聽兒童聲音，強調「照顧和保護孩子們，是每位大人的責任！」

楊文科提到，兒福聯盟創立至今已30多年，照顧小朋友的權利，讓孩子都能快樂成長，感謝兒福聯盟大力的支持與協助，在新竹縣舉辦兒童節玩樂會，期望透過活動，讓孩子們盡情玩耍，也讓社會大眾了解兒童權利的概念。

新竹縣「呼叫寶貝星球2023兒童節玩樂會」，超人氣偶像「汪汪隊立大功」的「阿奇與毛毛」與小朋友一起玩遊戲。（羅浚濱攝）

兒福聯盟董事長林志嘉表示，兒福聯盟最重視的就是讓孩子快樂成長，4月是兒童的月份，兒福聯盟陸續與各縣市政府合作舉辦活動，推廣兒童的遊戲權，引導家長與孩子共同融入遊戲。

「幸福快樂的童年，對孩子未來發展有很大影響！」林志嘉指近年來國家面臨少子化問題，來到新竹縣看到許多家長帶著孩子參加，比先前在台中、台北、宜蘭舉辦時的小朋友都還多，新竹縣應該成為全台鼓勵生育，減緩少子化的學習標竿。

社會處表示，呼叫寶貝星球活動之一的「城市探險之旅」仍火熱進行中，到4月28日以前，18歲以下兒少憑活動手冊至友好商家蓋章，成功集5個印章即可領取兒童節禮物1份，集滿7個印章加碼送一堂免費課程。