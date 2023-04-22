「2023桐花祭美好彰化幸福桐遊」22日正式開幕，彰化縣長王惠美、客家委員會主任秘書廖育珮、員林市長游振雄等人一早齊聚在員林藤山步道，祭拜山林土地，提醒鄉親敬天地、飲水思源，同時也宣布彰化桐花祭正式到來。

「藤山步道」位於彰化與南投交界，號稱全台百大必訪步道之一，每年4、5月油桐花盛開吸引大批遊客與山友朝聖。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣長王惠美指出，「藤山步道」位於彰化與南投交界，號稱全台百大必訪步道之一，每年4、5月油桐花盛開吸引大批遊客與山友朝聖，近年來成為中部地區熱門步道，而除了藤山之外，彰化市八卦山、福田賞桐生態園區、芬園挑水古道、德興社區桐花園區，以及芬園鄉東寮客庄，也都有油桐花。

員林藤山桐花季從22日至30日止，會有圓滿桐花饗宴，每天還有音樂演出及體驗活動，另外小農市集讓大家賞桐之餘，還可走走逛逛。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美說，員林藤山桐花季從22日至30日止，會有圓滿桐花饗宴，每天還有音樂演出及體驗活動，另外小農市集讓大家賞桐之餘，還可走走逛逛。開幕日當晚還有首度到彰化演奏的長榮交響樂團，帶來精彩的音樂饗宴。

客委會主秘廖育珮說，桐花祭近年來開始轉型，從過去舉辦大型活動吸引遊客外，現在更有祭祀土地公，敬天地，感謝山林的資源。小農市集、環保不插電演唱會等，希望未來台灣桐花祭能如日本櫻花季一樣世界知名。

「2023桐花祭美好彰化幸福桐遊」22日正式開幕，彰化縣長王惠美、客家委員會主任秘書廖育珮、員林市長游振雄等人一早齊聚在員林藤山步道，為彰化桐花季揭開序幕。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

為迎接桐花季，縣府安排賞桐接駁車A、B路線，接駁車A路線，29、30日上午8點半在彰化火車站接送，往返福田社區賞桐生態園區；接駁車B路線22、23日上午8點半起，在員林火車站接送民眾往返藤山步道，車票採一日券方式，每人20元，當日不限次數搭乘。

文化局表示，今年員林藤山步道首度將實境解謎遊戲引入桐花祭活動，民眾可以循著步道努力找尋線索，需要同心協力完成任務，還得開口說客語，今年更結合旅行社，推出美食織襪快樂行、花團錦簇逍遙遊、農村漫遊輕鬆行3條「桐遊彰化小旅行」，要帶民眾賞桐花、遊古蹟、吃美食、採買伴手禮。