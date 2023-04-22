梅根已決定不出席查爾斯的加冕典禮

查爾斯在登基前，曾是英國史上最資深的王儲，而5月6日加冕對他來說，是這輩子最重要的大事之一。不過，媳婦梅根卻不賞臉，表明不會參加這場英國王室盛事。

據《電訊報》（The Telegraph）和《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，梅根2021年3月接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪後，曾寫信給查爾斯，表達對王室不自覺偏見的擔憂。她告訴公公，王室有1位成員在猜測她腹中孩子的膚色。

不過，據消息人士說，梅根對查爾斯的答覆並不滿意。而據悉就在她證實，決定不出席查爾斯的加冕典禮後才幾個星期，相關信件就浮上檯面，而其中一封信正是她給公公的回信。事實上，在梅根接受專訪後，查爾斯是王室中唯一和她接觸的核心成員。據說當時威廉對雙方產生裂痕感到難過，並對梅根夫妻高調受訪，對王室做出傷害性指控覺得失望。

消息人士說，梅根在信中挑明了問她腹中胎兒膚色的人，但據說無論是查爾斯或她都認為，說這話的人其實並沒有惡意。

Meghan Markle wrote King Charles a letter identifying the “racist” royal who she sensationally claimed was “concerned” about Archie’s skin colour, and she never felt like she received a satisfactory response, an insider claims.https://t.co/Ads42h03n8 — Sky News Australia (@SkyNewsAust) April 22, 2023

梅根並在信中強調，她無意指控對方是種族主義者，但希望王室能多注意這種無心的偏見。但一位王室消息人士說，雖然他們之間的對話語氣溫和，但雙方的緊張並沒有緩和。梅根認為，她所擔心的種種問題，如有人抱怨她霸凌員工，還有她覺得受到王室忽略，以致產生輕生念頭等，都沒有獲得解決。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您