查爾斯在登基前，曾是英國史上最資深的王儲，而5月6日加冕對他來說，是這輩子最重要的大事之一。不過，媳婦梅根卻不賞臉，表明不會參加這場英國王室盛事。
據《電訊報》（The Telegraph）和《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，梅根2021年3月接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪後，曾寫信給查爾斯，表達對王室不自覺偏見的擔憂。她告訴公公，王室有1位成員在猜測她腹中孩子的膚色。
不過，據消息人士說，梅根對查爾斯的答覆並不滿意。而據悉就在她證實，決定不出席查爾斯的加冕典禮後才幾個星期，相關信件就浮上檯面，而其中一封信正是她給公公的回信。事實上，在梅根接受專訪後，查爾斯是王室中唯一和她接觸的核心成員。據說當時威廉對雙方產生裂痕感到難過，並對梅根夫妻高調受訪，對王室做出傷害性指控覺得失望。
消息人士說，梅根在信中挑明了問她腹中胎兒膚色的人，但據說無論是查爾斯或她都認為，說這話的人其實並沒有惡意。
梅根並在信中強調，她無意指控對方是種族主義者，但希望王室能多注意這種無心的偏見。但一位王室消息人士說，雖然他們之間的對話語氣溫和，但雙方的緊張並沒有緩和。梅根認為，她所擔心的種種問題，如有人抱怨她霸凌員工，還有她覺得受到王室忽略，以致產生輕生念頭等，都沒有獲得解決。
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文章來源：Exclusive: Meghan wrote to the King over racism concerns Revelations come after Duchess of Sussex confirms she will not come to Britain for Charles's Coronation
文章來源：Meghan Markle wrote to Charles AFTER her Oprah interview naming royal who made 'skin colour' comment about Archie and accusing monarchy of 'unconscious bias' - and isn't attending the Coronation because she was unhappy with the response, sources say
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