新竹市知名景點青草湖提供天鵝船遊湖、SUP立式划槳等水上活動體驗，然而4月起暫停開放水域活動，不少民眾倒場後撲空，紛紛詢問何時會再開放？市府表示，主要是為配合法規修正，須替遊客投保責任保險，委外業者已與保險公司洽談，預計4月底將恢復營運。

新竹市青草湖過往號稱新竹八景之一，擁有豐富的自然生態、人文歷史及運動元素，尤其青草湖整體生態有喬木類樹種近70種、鳥類約30餘種，常見第二級保育類動物大冠鷲盤旋於空中，湖內也曾發現奇力魚及曲腰魚等原生種。

市府近年斥逾1億元改善青草湖整體環境，包括清除湖底淤泥、打造全新景觀步道，整建後，青草湖周邊環境煥然一新，去年4月市府也委外營運業者，引進全新天鵝船5艘，加上原有腳踏天鵝船8艘，另有SUP立式划槳、SUP龍舟板、龍舟板動力遊湖等水上活動。

由於青草湖距離市區只有數公里，加上水域平穩，吸引許多民眾前來遊玩、拍照打卡，網美們也常利用SUP體驗留下美麗倩影。

今年4月適逢再造重啟滿周年，然而因應交通部觀光局在今年2月修正水域遊憩管理辦法，要求水域活動遊憩業者為遊客投保責任保險，為保障遊客安全，市府上月底宣布，青草湖4月1日起先暫停開放水域活動。

市府城銷處指出，因今年2月水域遊憩活動管理辦法修正，目前各家保險業者正在研擬符合規定的保險產品，青草湖委外業者已因應法規，跟保險公司洽談，未來就會替天鵝船、SUP等水上活動加保，業者也將調整收費標準，送市府審核通過後，預計4月底可恢復營運。

城銷處也指出，重新開放資訊及相關優惠將於城市行銷處官網、城市行銷處臉書上公告，屆時也將提供搭乘天鵝船的優惠，對青草湖豐富生態有興趣的民眾，也可透過青草湖水域遊憩中心安排諮詢導覽及周邊行程。