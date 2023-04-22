新竹縣府向中央爭取強化社會安全網經費，在湖口鄉建置第一處精神障礙者協作模式服務據點「織新會所」22日開幕，歡迎精障者踏出家門加入會所大家庭，依自我興趣與專長參與活動，期重獲自信心，發掘潛力。

社會處副處長湯紹堂表示，新竹縣目前身障人口計2萬3568人，其中精神障礙者2394人，佔全縣身障人口約10.2％，為協助精障者復原的「織新會所」，去年12月29日委由台灣風信子精神障礙者權益促進協會辦理試營運。

「織新會所」預計招募40名會員，目前已招募到8名，會所將辦理工作日、成長團體、課程等活動，服務時間較彈性，精障者可透過工作日的聚會，彼此關懷，建立社會支持網絡，協助精障者享有「自立生活與融入社區」平等權利，期重獲自信心，發掘潛力。

湯紹堂說，社會上對精障者刻板印象，使其難以回歸社區，且提供服務多以醫療照顧為主，社區式服務如小作所、日間照顧、家庭托顧等較缺乏彈性，致參與度相對偏低，所以衛福部在社會安全網第二期計畫，將精障者協作模式服務據點列為重點項目。

湯紹堂表示，除了衛生局成立社區心理衛生中心，提供個案管理追蹤關懷服務及心理健康課程外，全縣也有設立21處身障者社區式服務據點。

除了新設立的「織新會所」外，另有4家社區式日間作業設施（小作所）、13處社區居住家園、2處社區式日間照顧服務據點及家庭托顧服務1站，以協助身障者可以在社區生活，避免被邊緣化。