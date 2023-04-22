本月14日於台北市民族東路、吉林路口，發生一起特斯拉撞上停在待轉區機車的交通事故。而事後國民黨台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，表示該機車待轉區有超過一半空間被北市府新工處的工程護欄佔據，以致停等紅燈的騎士太靠近車道，暴露在危險的車流之中。對此新工處方面則回應，表示護欄設置均依通案性交通維持計畫規定辦理，與該地工程尚無關聯。

陳炳甫表示，日前接獲民眾投訴，14日民族東路、吉林路口發生一起特斯拉撞上機車待轉區上的兩輛機車的交通事故。而案發的機車待轉區，有超過一半空間被北市府新工處的工程護欄佔據，以致停等紅燈的騎士太靠近車道，暴露在危險的車流之中，等紅燈都會驚心動魄。

陳炳甫表示，現勘發現新生公園外的民族東路上，是新工處的溝蓋更新工程，沿線豎立長條的工程護欄，機車待轉區也被護欄佔據，剩不到一半空間可使用，看起來很像路霸佔據待轉區，以致停等騎士的身體暴露在一旁車道上，形同陷騎士於險境。

陳炳甫說，市府單位進行自家工程時，沒有考慮道路使用者的感受，這樣的設施擺放已經流於隨便。直至上週五特斯拉車禍之後，市府還未改善設施，直至議員反應，市府遲至21日才撤除工程護欄。陳炳甫表示，新工處應立即改善全市公共工程的「護欄路霸」，並檢討護欄設置的流程，是否缺乏交通影響評估的環節，不要再讓民眾因公共工程陷入危險！

新工處方面表示，經查本工程側溝蓋板更新長度共計482公尺，施工前即邀集相關單位辦理施工前暨交維會勘，確認本工程屬交通局核准之通案性交通維持計畫範疇，本工程於112年4月6日開始進場圍設型鋼護欄施工，於112年4月21日完工撤收護欄，施工期間護欄設置均依通案性交通維持計畫規定辦理。

新工處強調，本案民眾交通事故雖與本工程尚無關聯，惟本處仍將持續督導本處道路工程施工廠商，務必依規定做好施工中之交通維持作業。