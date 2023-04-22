一名女網友的婆婆堅持兒子只能穿三角褲，日前發現媳婦買了四角褲，竟直接全數丟掉，再另外買一批三角褲，但兒子這次終於不忍了，說自己從小就羨慕別人穿四角褲，婆婆仍堅持「不換回三角褲就搬出去」，最後該女網友與丈夫真的搬離家，笑說「我成功可以搬出婆家的大功臣居然是件四角內褲！」

該女網友在Dcard發文，她的婆婆日前在曬衣服時發現一件「四角內褲」當場質問原PO是誰的，原PO回應是丈夫的，婆婆竟當氣炸是誰買的，得知就是原PO買的後，竟氣到把所有四角內褲都丟掉，再買一批三角內褲給原PO丈夫穿，而這次原PO丈夫也不願挺母親了。

原PO丈夫說唸書時看到宿舍同學都穿四角褲，他穿過也覺得相當舒服，但母親堅決不同意，他只好在校穿四角褲，回家換回三角褲，如今婚後母親仍干涉他的內褲，讓他氣炸，PO婆婆則回嗆「不換回三角褲就搬出去」，原PO最後笑說「我成功可以搬出婆家的大功臣居然是一件四角內褲！」

其他網友留言「婆婆有什麼毛病，他是每天要看他兒子的半裸體喔」、「婆婆超有事欸，都幾歲的人了還管人家穿什麼內褲…有病」、「你就限制他只能穿象鼻內褲啊」、「控制欲也太強了，搬出去也好，估計就是認為兒子被搶的婆婆」、「這麼愛三角自己穿啊」、「該不會是婆婆以前被穿四角褲的男人傷害過 所以仇恨所有四角褲」。