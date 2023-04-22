第二次世界大戰期間，日本運輸船「蒙特維多丸號」（Montevideo Maru）在菲律賓外海被魚雷擊中，船上約1000名戰俘喪生。深海探險家今天說，已發現這艘船的殘骸所在地。

「蒙特維多丸號」於1942年7月1日被美國潛艦擊沉，美方當時並不知道船上載著戰俘。時隔81年，策劃這次搜尋任務的海洋考古團隊「寂靜世界基金會」（Silentworld Foundation）表示，已在水下逾4公里深處發現這艘船，比知名沉船「鐵達尼號」（Titanic）還深。

「蒙特維多丸號」沉沒，是澳洲有史以來最嚴重的海難，約有979名澳洲人喪命，其中至少850人是軍人。

法新社報導，寂靜世界基金會表示，當時船上還有來自另外13國的平民，總計約有1060名戰俘命喪大海。事發數月前，日軍攻陷巴布亞紐幾內亞的濱海小鎮拉布爾（Rabaul），俘虜了這些人。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在社群媒體上說：「終於找到了蒙特維多丸號上失落靈魂的安息之地。船上1060名戰俘中，有850名澳洲軍人，他們的生命早早結束。希望今天的消息能為守候已久的家屬帶來些許安慰。」

經過5年規劃，深海探險家於今年4月6日開始在菲律賓呂宋島西北方的南海一帶搜尋殘骸。他們利用配備聲納的自主水下載具等高科技設備搜尋，才12天就有了發現。

基金會表示，基於對罹難者家屬的尊重，這艘船將原封不動地留在海底，不會搬移任何物品或遺體。

路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）說，船上有864名澳洲軍人，發現船隻殘骸一事，替澳洲歷史上的悲劇一頁畫下句點。