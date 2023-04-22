毛爸毛媽照過來，北市22日推出「台北狗狗大闖關·狗狗公園出遊攻略」 ，現場還有趣味有獎徵答、免費登記狂犬病預防注射，北市動保處長陳英豪表示，為讓飼主有更多選擇，規畫3類出遊新玩法，分為親子同樂型、練功型、放電型，讓飼主了解多元狗公園資訊。

陳英豪說明，為讓飼主有更多出遊選擇，規畫「狗狗公園出遊攻略」，讓毛爸媽了解多元狗公園資訊，出遊攻略分成3類，如親子同樂型，提供園區鄰近的商圈訊息，讓毛爸媽享受親子共同玩樂的新體驗，如鄰近信義商圈的信義廣場狗活動區。

活動現場有趣味九宮格連線有獎徵答、免費寵物登記及狂犬病預防注射服務。（北市動保處提供／張芷瑜台北傳真）

陳英豪也說，練功型為狗活動區內有犬隻遊樂設施提供犬隻學習新技能，如迎風狗運動公園的高橋或隧道，可供毛爸媽與毛孩互動遊戲，放電型提供鄰近社區的休閒自在綠地，可讓毛小孩在園區內盡情奔跑，如至善公園狗活動區，可欣賞優美園區風景。

活動現場邀請寵物訓練師Judy及狗狗依寶示範犬隻戶外活動禮儀，教導飼主如何使用寵物遊具在園區與寵物互動，更有趣味九宮格連線有獎徵答、免費寵物登記及狂犬病預防注射服務。

動保處補充，5月1日起將舉辦為期1個月的「毛孩闖關任務」，飼主於活動期間完成闖關任務並上傳至「台北毛孩趣旅行」FB活動貼文，就可參加抽獎，獎項包含智能滅菌除臭器、寵物洗腳器、反光牽繩、寵物攜帶包、智慧型攝影機、寵物飲水機等多項精美禮品。