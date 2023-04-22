吸血鬼是好萊塢永遠不過時的題材，近期除了有影帝尼可拉斯凱吉的《吸血鬼特助：雷菲爾》之外，因電影《蝙蝠俠》站上演技派巔峰的羅伯派汀森能說是以演出吸血鬼打開知名度的最佳範例。透過外媒報導，曾以《游牧人生》拿下奧斯卡最佳導演、影片的導演趙婷，近期找來羅伯派汀森細談找他參演新片《德古拉》一事。

趙婷最早在2021年宣佈她有意想拍一部吸血鬼相關的電影，根據她本人的說法：「吸血鬼總是讓我著迷」，但在這之後就再也沒有更新。直到近日她表示自己已經快寫完劇本了，而她的版本的德古拉將會帶有「未來主義」及「科幻西部風格」。趙婷在《游牧人生》的名利雙收之後，替漫威執導了電影《永恆族》，票房及口碑慘烈，當時更被稱為「史上最糟的漫威電影」。

羅伯派汀森在2008年以演出《暮光之城》中的愛德華成為當年全球少男、少女迷戀的對象，因此讓他一砲而紅。但在後續的幾年他也因擺脫不掉觀眾的刻板印象吃足了苦頭，甚至多次抱怨接演《暮光之城》的經驗真是個災難，雖說羅伯派汀森是以導演來挑作品，但想找他合作另一部吸血鬼為主軸的電影，需要的可能不只是一個好導演。