美國今天與盟國召開會議時表示，美方很快將展開訓練烏軍使用M1艾布蘭（Abrams）戰車，德國則宣布與波蘭達成協議，在波蘭成立豹2戰車維修中心。

路透社報導，美國與盟國在德國拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的會議，是自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，一系列承諾提供武器會議中最新一場，與會國家沒作出重大軍援宣布，把焦點放在防空與彈藥。

這場會議也再度保證將堅定不移力挺烏克蘭，並正面回應烏克蘭盼在某個時間點加入北大西洋公約組織（NATO）的願望，但官員強調當前重心應擺在戰場。

烏克蘭預計將在未來數週或數月發起反攻，基輔敦促盟國提供長程武器、噴射戰機與彈藥。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天說：「我認為M1戰車是世界上最好的戰車，這是我的成見…我真的覺得M1戰車抵達時會帶來改變。但我也要提醒，戰爭中沒有克敵制勝的殺手鐧。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對記者說，M1戰車將在未來數週運抵德國，讓烏克蘭軍隊開始接受訓練。不願具名的美國官員表示，訓練時程約10週，預計約有250名烏克蘭官兵參與。

華府今年1月承諾向基輔提供先進的M1A2艾布蘭戰車。北約成員國與盟國已向烏克蘭提供武器與裝甲車輛，但烏克蘭一再要求提供更強大的武器與更快速的補給。

詢及相關問題時，密利說烏克蘭最亟需的是地面防空系統，形同間接婉拒烏克蘭一直想要的F-16戰機與長程地對地飛彈。

密利說：「俄國人之所以不敢在烏克蘭大搖大擺，就是烏克蘭的防空系統奏效，這才是當前最重要的東西。」還說盟國防長們這次討論的主題是「防空、防空、防空」。

在今天會議上，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）宣布達成一項協議，將在波蘭設立維修中心修理援烏的德製豹2（Leopard 2）戰車。

佩斯托瑞斯告訴記者，與會各方對如何資助成立維修中心達成共識，這個波蘭中心每年需花費約1.5億到2億歐元（約新台幣51億到68億元），可在5月底時開始運作。

他也說烏軍將開始受訓使用豹2戰車，柏林承諾將在2023年中向烏克蘭交付約80輛戰車，目前取得迅速的進展。

政治新聞網Politico報導，兩位不具名的五角大廈官員透露，會先有31輛（約為一個烏軍戰車營的數量）M1A1戰車於5月中下旬運抵德國的格拉芬韋赫（Grafenwoehr）訓練場。

美國國防部長奧斯汀表示過去幾個月時間，盟國已提供烏克蘭230多輛戰車、1550多輛裝甲車、彈藥和其他裝備，以協助烏軍組建9個以上新的裝甲旅。

美國選擇先運交較舊型的M1A1而非原本宣布的M1A2，盼讓烏克蘭更快能拿到戰車。五角大廈預估美製M1戰車在秋天前就能抵達戰場。