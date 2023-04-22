行政院於21日認定「護海公投」違法並撤銷，市長謝國樑表示市府將會研議後續法律救濟程序。對此曾參選過兩次基隆市長的民眾黨前秘書長謝立功22日接受本報訪問表示，四接以及護海公投議題「民眾黨不會缺席！」，他將以柯文哲成立的「台灣新故鄉智庫協會」副理事長身份，拜訪公民團體凝聚共識，再透過民眾黨立委和不被黨意綁架的立委們合作，告訴中央不能用政治操弄扼殺民主，剝奪基隆市民公投的基本權利。

謝立功表示，針對基隆四接的護海公投相關爭議，他在本月3日就已預料到護海公投最後還是會進入「法律戰」。而目前本議題已經上升到憲法層次，除了涉及到中央地方有關自治的權責劃分外，另還有公投法本身規範密度不足的問題。

謝立功說，公民團體已多次提出公投法修法建議條文草案，可惜中選會一直置若罔聞，於是每舉行一次公投，便一次出現難以填補的漏洞，這也是中選會在修法上的怠惰、行政院縱容下的「惡果」。而本次爭議中的地方的配套法令《基隆市公民投票自治條例》，一年前才修正過，若行政程序仍有過於繁瑣或有任何爭議之處，大可由中央建議基市府，並由基隆市議會儘速配合修正，捍衛基隆市民的公投權，絕不是直接粗暴扼殺公投。

謝認為，此次公投的中央地方爭議，也凸顯出憲法雖有中央與地方事項之規定，但權限劃分卻並不明確，根據憲法規定，遇有爭議時，應由立法院解決，因此本案對於立委們的法學素養及是否無「私心」，就是非常重要的檢驗。

謝立功強調，針對護海公投「民眾黨不會缺席！」，基於他對於基隆的熱愛與了解，他預計將以柯文哲成立的「台灣新故鄉智庫協會」副理事長的身份，拜訪公民團體凝聚共識、收集相關意見，再透過民眾黨立委與其他不被黨意綁架的立委們合作，來告訴中央政府，不能用粗暴的政治操弄扼殺民主，甚至還「沒收」基隆市民透過公投表達意見的權利。

謝最後呼籲，政府及立委們應重視環境權入憲議題，若環境保護列為憲法層級，公共政策必然有不同的考量。