台北一名老闆日前在交友軟體上約女子到工作室約會看電影，過程中竟2度性侵對方，還用咬、毆打、抓人等方式將女方壓在床上，甚至拿出BB槍威脅，過程中還會用嘴咬女子手臂、頸部、乳房、抓頭髮等，男子事後辯稱女方曾說自己「很M」，但法官認定已犯強制性交，判刑4年10月。

劉男前年10約在交友軟體上認識女子，邀對方到他經營的工作室用餐、看電影，他趁2人用IPAD播放電影時，先抱住對方親吻，女子稱生理期來，男子仍強行把她帶到床上強制脫衣性交，其間以咬、打、抓等方式壓制她，後來2人洗完澡再次看影集，等影集播完，劉男又再度強制與對方性交。

劉男在過程中一再拍打女子臀部，以嘴咬手臂、頸部、乳房，抓頭髮，後來洗澡時又再度指侵，女子最後說想要離開，男子拿BB槍威脅，抓住女子頭髮要對方口交，一直到晚上10點女子離開才報警，男子辯稱只有發生一次關係，承認有咬、打對方，但是因為有跟對方確認過她「很M」，才會以此增加情趣。

法官認為，女子的頭、頸、四肢都有暴力留下的紅斑和咬痕，咬痕也驗出男子DNA，男子「其實你很想要吧，小母狗，騷母狗？」可見女方當天有表現抗拒，但男方仍以「很M」、「增加情趣」為由忽視，審酌劉男最後仍推說女方當時反抗力道不足，讓他誤會，犯後態度差，依犯強制猥褻罪、強制性交罪，合併處4年10月徒刑，全案還可上訴。