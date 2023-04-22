血管遍布全身，一旦出現任何情況，可能導致身體亮紅燈，林口長庚風濕過敏免疫科在臉書粉專發文指出，血管可能發生的症狀很多，不外乎是血管壁發炎、壞死，導致血管阻塞、破裂，因而造成組織、器官損傷，並分享血管炎常見的7大面向。

首先是皮膚黏膜方面，會出現皮疹、紫斑、水泡、潰瘍、網狀青斑、口腔及生殖器黏膜潰瘍等。骨骼肌肉方面則要注意肌肉無力、關節腫痛、關節發炎、肢端缺血性壞死等情況。至於腸胃方面要留意腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、消化性潰瘍、出血及穿孔等。

肺臟方面會出現咳嗽、肺出血、肺浸潤性、肋膜炎、肋膜積水、氣喘、呼吸困難、胸痛。腎臟部分則要小心血尿、蛋白尿、腎衰竭、高血壓等。至於心臟血管方面要注意心肌缺氧、心肌梗塞、主動脈瘤、心衰竭、高血壓等狀況。神經部分則要留意頭暈、頭痛、意識混亂、人格改變、肢體麻刺感、感覺神經病變、腦膜炎、中風等。

最後醫師提醒，血管炎並不是常見的疾病，但症狀卻與許多常見的疾病相似，因此需要交由專科醫師來診斷，千萬不可輕忽。