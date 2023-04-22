為提倡全國暨世界各地中老年華人籃球運動交流，藉以增進參與人員的健康育樂，台北市體育總會籃球協會將於7月20到26日期間，在台北體育館4樓舉辦台北市理事長老馬盃籃球邀請賽，屆時將會分為5個組別參賽，歡迎有興趣參加的民眾上網報名，報名期限將在5月31日，各組報名額滿將不再受理報名。

這次台北市理事長老馬盃籃球邀請賽將分別：青馬40歲組(65年次至72年次均可報名參加)、壯馬48歲組(58年次至64年次均可報名參加) 、中馬55歲組(50年次至57年次均可報名參加) 、老馬61歲組(45年次至51年次均可報名參加)與神馬68歲以上組(44年次以前均可報名參加)。

領隊暨抽籤會議將於6月9日下午6點於台北市信義區信義路五111號九樓之2舉行抽籤，不到者由大會代抽，不得異議。每隊報名領隊、教練、管理、球員15名且年齡符合可上場，比賽登錄12名球員。