嘉義縣義竹國小創校108周年，今舉辦園遊會暨社區健康促進運動會活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣義竹國小創校108周年，今舉辦園遊會暨社區健康促進運動會活動，場面熱鬧。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣義竹國小創校108周年，今舉辦園遊會暨社區健康促進運動會活動，嘉義縣長翁章梁特地返校參與盛會，還捐出50萬元選舉補助款回饋母校，表示義竹國小培育許多優秀子弟，在各領域、世界各地貢獻社會，期待這項優良傳統學弟妹能承傳下去，讓嘉義縣的教育越來越好。

義竹鄉有「博士鄉」之稱，翁章梁說，義竹國小創立108年，在嘉義縣算老學校，能在日據時代就設校，代表義竹有其區域重要地位，尤其義竹國小走過殖民時代、戒嚴時期，進入民主社會，培育眾多優秀人才在全世界發光發熱，為義竹打出全國知名度，期許學弟妹能在義竹國小努力學習，有朝一日回饋社會，強調這是義竹最好的傳統，一定要傳承！

翁章梁說，義竹國小運動操場整建計畫經過立委蔡易餘、教育處的努力，已在去年12月獲體育署核定補助1006萬元，目前已完成設計監造，預計在5月完成工程招標，另提到義竹鄉市中心目前欠缺一個完整的遊憩空間供鄉親使用，目前正在與義竹國小校長闕裕清、議員翁聰賢研議，將義竹國小操場周圍的空地建設成大型公園，讓學生下課後可以在公園盡情玩耍，鄉親也能在公園休息聊天，將會請建設處加快腳步，盡快促成公園的設立。

闕裕清表示，學校近年來積極發展各項社團及運動團隊，包含傳統樂旗隊、機器人與程式設計社團及排球、跆拳道運動社團，在各項比賽上均有傑出的表現，其中樂旗隊參加嘉義縣學生音樂比賽，獲得行進管樂70人以下組優等，另學生參加嘉藥反毒機器人競賽及廣達游智盃創意程式競賽成績斐然，還有排球隊、跆拳道小將們在今年縣運中獲多面獎牌，義竹國小孩子卓越表現有目共睹。

今義竹國小108周年校慶盛大展開，由義竹國小樂旗隊和幼兒園帶來異國之旅組曲、義竹國中管樂隊及六桂社區土風舞揭開序幕。翁章梁、義竹鄉長黃政傑、翁聰賢等各界都來參與盛會。