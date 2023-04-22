藝人賈靜雯參與陸綜《乘風破浪》，日前傳出隊友徐懷鈺跟不上動作，甚至連組名都記不住，不敬業的態度拖累整組，讓她難掩怒火在台上暗諷對方，不過徐懷鈺並未針對此事做出回應，反倒在臉書分享演唱會後的心聲： 「我覺得一切的努力都是值得的」。

根據網友爆料，徐懷鈺、賈靜雯、李彩樺及陳意涵等人被分在同組，表演歌曲是《路燈下的小姑娘》，不過徐懷鈺疑似近期商演過多，參與練習時間不足，不僅動作明顯跟不上，連小隊名字也記不住，惹毛同組的賈靜雯，可以說是火藥味十足，也爆出兩人不和傳言，但也有不少網友質疑：「不會又是芒果的劇本吧？」

不過徐懷鈺並未回應此事，反倒是在社群網站分享演唱會心得，她表示演唱會結束快一週，心中還是滿滿感動，從開始籌備演唱會，就不斷想著要怎麼帶給大家驚喜，和呈現最好的表現，雖然這段期間新增很多工作，但想到可以和粉絲見面，又讓自己充滿動力，繼續調適好狀態來面對，當演唱會與大家面對面接觸後，更加堅信一切努力都是值得，還向粉絲感性告白：「堅持對的事做對的事，再累都要守護我們的約定」，心情絲毫不受連日風波影響。

徐懷鈺時隔多年再次復出，推出全新單曲《我們的故事》，對於未來是否有與不同歌手合作的計畫？她透露希望有機會能跟蔡依林、蕭敬騰、張震嶽等人合作，更要粉絲開出名單，會親自去邀約，期盼能在音樂作品擦出新的火花。